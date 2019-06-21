В 37-й день рождения принца Уильяма показали его детское фото в кружевной рубашке

21 июня отмечает один из самых популярных членов королевской семьи Великобритании – принц Уильям. В честь его дня рождения на официальном аккаунте в Instagram появились его детские и юношеские фотографии.
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Happy Birthday to The Duke of Cambridge! 🎂 #HappyBirthdayHRH The Duke of Cambridge is second in line to the throne. His Royal Highness undertakes a number of charitable activities and projects, and carries out public and official duties in support of The Queen, in the UK and overseas, alongside The Duchess of Cambridge. Find out more about The Duke’s life and work @kensingtonroyal
«С днем рождения герцога Кембриджского. Он второй в очереди на престол. Его Королевское Высочество осуществляет ряд благотворительных мероприятий и проектов, а также вместе с герцогиней Кембриджской выполняет публичные и официальные обязанности по поддержке королевы в Великобритании и за рубежом», - последовало официальное поздравление принца Уильяма.
Поклонники королевской семьи были более щедры на поздравления.
«Такой милый. Невероятная бабушкина любовь. С днем рождения, герцог. Мы тебя любим»,
«С днем рождения самый достойный и красивый принц в мире»,
«С днем рождения, принц. Ваша семья невероятная»,
«Будущий король, достойный принц, любящий муж и отец, трудолюбивый наследник престола. Поздравляем с 37-м днем рождения Его Королевское Высочество. Мы так гордимся вами», - написали в комментариях.
Многие поклонники принца были огорчены, что на детском фото маленького Уильяма нет родителей. Этот снимок – из семейной фотосессии, сделанной, когда принцу было несколько месяцев. На всех фото с Уильямом только бабушка - королева Елизавета II.
Принц Уильям в свою очередь поблагодарил всех за теплые слова в свой адрес.
Кстати, в западной прессе появились слухи, что супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон ожидает четвертого ребенка. СМИ разглядели перемены в поведении герцогини во время состоявшихся 18 июня скачек Royal Askot. Кейт, якобы, была растерянной, но счастливой и постоянно держалась за живот. Официальных комментариев на этот счет не поступало.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pool/ Global Look press, East News
Видео: youtube.com/ The Royal Family Channel
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