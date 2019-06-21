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В 37-й день рождения принца Уильяма показали его детское фото в кружевной рубашке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Принцу Уильяму - 37

Фото: EAST NEWS
Герцогу Кембриджскому исполнилось 37 лет.

21 июня отмечает один из самых популярных членов королевской семьи Великобритании – принц Уильям. В честь его дня рождения на официальном аккаунте в Instagram появились его детские и юношеские фотографии.

Фотографии принца ко дню его рождения

«С днем рождения герцога Кембриджского. Он второй в очереди на престол. Его Королевское Высочество осуществляет ряд благотворительных мероприятий и проектов, а также вместе с герцогиней Кембриджской выполняет публичные и официальные обязанности по поддержке королевы в Великобритании и за рубежом», - последовало официальное поздравление принца Уильяма.

Милые моменты из жизни маленького принца Уильяма

Поклонники королевской семьи были более щедры на поздравления.

«Такой милый. Невероятная бабушкина любовь. С днем рождения, герцог. Мы тебя любим»,

«С днем рождения самый достойный и красивый принц в мире»,

«С днем рождения, принц. Ваша семья невероятная»,

«Будущий король, достойный принц, любящий муж и отец, трудолюбивый наследник престола. Поздравляем с 37-м днем рождения Его Королевское Высочество. Мы так гордимся вами», - написали в комментариях.

Многие поклонники принца были огорчены, что на детском фото маленького Уильяма нет родителей. Этот снимок – из семейной фотосессии, сделанной, когда принцу было несколько месяцев. На всех фото с Уильямом только бабушка - королева Елизавета II.

Принц Уильям в свою очередь поблагодарил всех за теплые слова в свой адрес.

Кстати, в западной прессе появились слухи, что супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон ожидает четвертого ребенка. СМИ разглядели перемены в поведении герцогини во время состоявшихся 18 июня скачек Royal Askot. Кейт, якобы, была растерянной, но счастливой и постоянно держалась за живот. Официальных комментариев на этот счет не поступало.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Pool/ Global Look press, East News

Видео: youtube.com/ The Royal Family Channel

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