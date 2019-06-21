В 37-й день рождения принца Уильяма показали его детское фото в кружевной рубашке

Многие поклонники принца были огорчены, что на детском фото маленького Уильяма нет родителей. Этот снимок – из семейной фотосессии, сделанной, когда принцу было несколько месяцев. На всех фото с Уильямом только бабушка - королева Елизавета II.

Принц Уильям в свою очередь поблагодарил всех за теплые слова в свой адрес.