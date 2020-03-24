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Уволили главного инфекциониста Ставрополья, привезшую коронавирус в регион

Ирина Санникова не сообщила о своей поездке в Испанию.

Главного внештатного инфекциониста Ставрополя Ирину Санникову уволили из-за халатности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Медик в начале марта на несколько дней слетала в Испанию, а после возвращения на родину «забыла» рассказать о поездке и отправиться на добровольный карантин. Вместо этого Ирина Санникова продолжала преподавать и общаться с разными людьми по работе.

Ирина Санникова

Фото: Кадр программы АТВ-Ставрополь

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», приводит агентство цитату своего источника.

Ранее на Санникову завели уголовное дело по ст. 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ст. 293 (халатность).

Региональный СК устанавливает людей, кого можно привлечь в качестве обвиняемых, так как «ответственные должностные лица <…> ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Ирина Санникова через несколько дней после возвращения из Мадрида оказалась в больнице, где у нее диагностировали коронавирус. Санникова стала первым пациентом в Ставрополье, у кого подтвердили Covid-19. Таким образом, медик, которая должна защищать граждан от распространения вируса, сама привезла его в регион.

После выявления у Санниковой коронавируса проверили более тысячи человек, с кем она успела контактировать, у 11 из них экспресс-тесты подтвердили Covid-19. Нескольких работников регионального Минздрава направили на карантин после общения с Санниковой.

Ранее губернатор Ставрополья назвал Ирину Санникову безответственной и обещал «спросить с нее», когда та выздоровеет.

По данным на утро 24 марта 2020 года, в России коронавирус подтвердили у 412 человек, большая часть из них — жители Москвы и столичного региона. «Коммерсант» сообщает, что за сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 человек.

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Фото: кадр программы АТВ-Медиа Ставрополь

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