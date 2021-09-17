Утвержден календарь праздников на 2022 год: новогодние выходные продлятся до 9 января

Соответствующий календарь опубликован в Telegram-канале правительства. В комментарии к изображению сообщается, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

23 февраля в следующем году выпадает на среду и будет одним выходным днем. Между тем, несмотря на перенесенный выходной с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, отдохнуть в первом месяце весны удастся три дня: 6, 7, 8 марта.

Майские праздники будут снова разделены на два периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В честь Дня России ожидаются выходные с 11 по 13 июня, а осенью россияне отдохнут с 4 по 6 ноября.