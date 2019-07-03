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Утро невесты: Регина Тодоренко рассказала о волнении перед свадьбой и показала костюмчик для сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Супруги устраивают большой праздник

Фото: Instagram
Телеведущая во второй раз выходит замуж за Влада Топалова.

Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в октябре 2018 года, за несколько недель до рождения первенца Михаила. Тогда устроить большое торжество не получилось. И сейчас супруги решили наверстать упущенное.

Регина признавалась, что всегда мечтала о свадебном платье, как у принцессы. И, похоже, ее желание исполнилось. Телеведущая и музыкант с гостями улетели на Капри: именно Италию они выбрали для сказочно-красивого торжества.

2 июля «жених» с «невестой» устроили предсвадебный ужин. Видео появилось в сториз артистов в Instagram. На видео заметно, как счастливы Влад с Региной. Они поблагодарили друзей за то, что те нашли время приехать.

А утром 3 июля, в день свадьбы, Региона оставила в Instagram трогательный пост, полный волнения. «нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году. Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)», - написала телеведущая.

Она также показала, в каком наряде отправится на свадьбу их с Владом маленький сын Майкл.

Костюм для Майкла

Фото: Instagram

Остальные детали торжества, которое проходит сегодня, пока не раскрыли. Судя по хэштегам, праздник завершится завтра.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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