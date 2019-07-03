Утро невесты: Регина Тодоренко рассказала о волнении перед свадьбой и показала костюмчик для сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в октябре 2018 года, за несколько недель до рождения первенца Михаила. Тогда устроить большое торжество не получилось. И сейчас супруги решили наверстать упущенное.

Регина признавалась, что всегда мечтала о свадебном платье, как у принцессы. И, похоже, ее желание исполнилось. Телеведущая и музыкант с гостями улетели на Капри: именно Италию они выбрали для сказочно-красивого торжества.