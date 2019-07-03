Утро невесты: Регина Тодоренко рассказала о волнении перед свадьбой и показала костюмчик для сына

Регина Тодоренко и Влад Топалов расписались в октябре 2018 года, за несколько недель до рождения первенца Михаила. Тогда устроить большое торжество не получилось. И сейчас супруги решили наверстать упущенное.
Регина признавалась, что всегда мечтала о свадебном платье, как у принцессы. И, похоже, ее желание исполнилось. Телеведущая и музыкант с гостями улетели на Капри: именно Италию они выбрали для сказочно-красивого торжества.
2 июля «жених» с «невестой» устроили предсвадебный ужин. Видео появилось в сториз артистов в Instagram. На видео заметно, как счастливы Влад с Региной. Они поблагодарили друзей за то, что те нашли время приехать.
А утром 3 июля, в день свадьбы, Региона оставила в Instagram трогательный пост, полный волнения. «нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году. Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)», - написала телеведущая.
Она также показала, в каком наряде отправится на свадьбу их с Владом маленький сын Майкл.
Фото: Instagram
Остальные детали торжества, которое проходит сегодня, пока не раскрыли. Судя по хэштегам, праздник завершится завтра.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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