Успешная учеба или психологический срыв: что ожидает 9-летнюю студентку МГУ

Как передает «Комсомольская правда», девочка уже освоила программу первого семестра. На плечи 9-летнего ребенка ложится непосильный груз, помимо 6 дней в неделю учебы в университете, она продолжает заниматься дома. Однако как родители, так и в МГУ не комментируют состояние Алисы.

Директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова не понимает намерений родителей девочки. «Мы же понимаем, что после вуза она не пойдет работать психологом. Все, что мы видели и понимаем про Алису (я сужу по информации в соцсетях и по публикациям), — она хочет быть феей Динь-Динь. Может, у нее есть другие мечты, но родители ее воспринимают как игрушку, над которой можно ставить эксперимент, на мой взгляд, чудовищный. Я им не судья, но это признак деградации общества — мы ничем здесь помочь, видимо, не можем», — сообщает специалист.

По мнению Елены Казаковой, у Алисы может не выдержать психика. «Есть определенные этапы развития эмоционального, социального, креативного и так далее, и каждый мы проходим в свое время. Если чем-то пренебречь, организм потом отомстит. У девочки идет процесс десоциализации (нет общения со сверстниками, дружбы, игр с ними), есть тяжелое восприятие ситуации, есть неготовность вуза взаимодействовать», — уточнила она.

Если успехи 9-летней студентки не приукрашены, высок риск психологического срыва от таких нагрузок. «В этом возрасте мозг и психика имеют предел по восприятию и вдумчивому перевариванию информации. Если этот предел перейти, будет сбой», — считают психиатр и нейрофизиолог.