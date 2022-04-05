Ушла из жизни вдова магистра белой практической магии Юрия Лонго

В марте вдова фокусника Юрия Лонго была госпитализирована с переломом основания черепа и другими серьезными травмами. По данным не которых СМИ, женщина под воздействием алкоголя потеряла равновесие и упала в своем доме. Медикам так и не удалось спасти ей жизнь, сообщает Telegram-канал 112. Ее не стало 4 апреля.

По слухам, женщина продолжительное время боролась с зависимостью от спиртного. Ее друзья объясняют это тем, что после смерти супруга она так и не смогла обрести личное счастье.

Напомним, что Юрий Лонго был известным фокусником и телеведущим. Он написал несколько книг об эзотерике и магии. Юрий скончался в 2006 году в возрасте 55 лет. Зрители могли наблюдать на экране, как Лонго парит в воздухе, ходит по воде и оживляет мертвецов. Впоследствии его трюки раскрыли. Все «чудеса» исполнялись при помощи ассистентов.