Ушла из жизни легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

Утром 6 октября мировые СМИ сообщили печальную новость — известнейшей оперной певицы Монсеррат Кабалье больше нет. Звезда провела около месяца в одной из больниц родной Барселоны, однако что именно стало причиной ее ухода из жизни, пока неизвестно.
По информации источников газеты El Espanol, приближенных к семье певицы, в последнее время Кабалье страдала от проблем с желчным пузырем.
Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная слава пришла к певице в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Кроме того, она получила известность среди любителей рок-музыки после выхода совместного альбома Barcelona с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри.
Фото: imago stock&people, Pravda Komsomolskaya, Pauli/face to face, Alexander Keltik, Allaccess / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Freddie Mercury Solo