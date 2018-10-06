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Ушла из жизни легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Монсеррат Кабалье

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Испанская оперная дива Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в одной из клиник Барселоны.

Утром 6 октября мировые СМИ сообщили печальную новость — известнейшей оперной певицы Монсеррат Кабалье больше нет. Звезда провела около месяца в одной из больниц родной Барселоны, однако что именно стало причиной ее ухода из жизни, пока неизвестно.

По информации источников газеты El Espanol, приближенных к семье певицы, в последнее время Кабалье страдала от проблем с желчным пузырем.

Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная слава пришла к певице в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Кроме того, она получила известность среди любителей рок-музыки после выхода совместного альбома Barcelona с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри.

Фото: imago stock&people, Pravda Komsomolskaya, Pauli/face to face, Alexander Keltik, Allaccess / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Freddie Mercury Solo

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