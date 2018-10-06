Ушла из жизни легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

Утром 6 октября мировые СМИ сообщили печальную новость — известнейшей оперной певицы Монсеррат Кабалье больше нет. Звезда провела около месяца в одной из больниц родной Барселоны, однако что именно стало причиной ее ухода из жизни, пока неизвестно.

По информации источников газеты El Espanol, приближенных к семье певицы, в последнее время Кабалье страдала от проблем с желчным пузырем.