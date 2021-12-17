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Ушла из жизни актриса из «Иронии судьбы»
На 74-м году жизни умерла советская актриса театра и кино Елена Наумкина. Причины смерти актрисы не сообщаются. Она скончалась 16 декабря.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: kinopoisk.ru
Елена Наумкина известна по главной роли в фильме «Сумка инкассатора», а также она сыграла буфетчицу в в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Дебютировала Наумкина в 1969 году в фильме «Рудольфио» режиссера Динары Асановой, ее партнером по фильму был знаменитый бард и актер Юрий Визбор.
Также она играла в фильмах «Возвращение Будулая», «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание» и других.
Елена Алексеевна Наумкина родилась в 1948 году, окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1971 году и сразу же была принята в труппу МХАТ. После раскола ушла во МХАТ им. Горького, где проработала до 2007 года.
Фото: kinopoisk.ru