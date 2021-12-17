Ушла из жизни актриса из «Иронии судьбы»

Также она играла в фильмах «Возвращение Будулая», «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание» и других.

Елена Алексеевна Наумкина родилась в 1948 году, окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1971 году и сразу же была принята в труппу МХАТ. После раскола ушла во МХАТ им. Горького, где проработала до 2007 года.