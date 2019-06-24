Ушел из жизни звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов

О смерти известного советского и российского актера Андрея Харитонова сообщила его жена Ольга Смирягина. Она написала в Facebook, что Харитонова похоронят на родине в Киеве.
О причинах смерти актера пока не сообщают, но известно, что в 2018 году он тяжело заболел.
Андрей Харитонов снялся более чем в 40 фильмах, он много играл и в театре. Известность к Харитонову пришла после роли в фильме 1980 года «Овод». Актер также сыграл в таких картинах, как «Жизнь Клима Самгина», «Тайна черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».
25 июля Андрею Харитонову исполнилось бы 60 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Facebook, Kinopoisk.ru, кадры из фильма «Овод»
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