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Ушел из жизни звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Харитонов прославился после съемок в «Оводе»

Фото: Кадр из фильма
До 60-летнего юбилея актер не дожил всего месяц.

О смерти известного советского и российского актера Андрея Харитонова сообщила его жена Ольга Смирягина. Она написала в Facebook, что Харитонова похоронят на родине в Киеве.

О причинах смерти актера пока не сообщают, но известно, что в 2018 году он тяжело заболел.

Отрывок из фильма «Овод»

Андрей Харитонов снялся более чем в 40 фильмах, он много играл и в театре. Известность к Харитонову пришла после роли в фильме 1980 года «Овод». Актер также сыграл в таких картинах, как «Жизнь Клима Самгина», «Тайна черных дроздов», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

25 июля Андрею Харитонову исполнилось бы 60 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Facebook, Kinopoisk.ru, кадры из фильма «Овод»

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