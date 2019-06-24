Ушел из жизни звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов

О смерти известного советского и российского актера Андрея Харитонова сообщила его жена Ольга Смирягина. Она написала в Facebook, что Харитонова похоронят на родине в Киеве.

О причинах смерти актера пока не сообщают, но известно, что в 2018 году он тяжело заболел.