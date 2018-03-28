Ушел из жизни советский актер и певец Олег Анофриев

Пользователи социальных сетей не могут поверить в смерть артиста. «В скорбный день еще одна скорбь. Навсегда останется память о нем в наших сердцах», «Ой, как жалко! Что же такое, уходят один за другим любимые наши, непревзойденные, незаменимые! Светлая память», — пишут комментаторы в Instagram Олешко.