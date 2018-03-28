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Ушел из жизни советский актер и певец Олег Анофриев

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Олег Анофриев
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Сегодня днем не стало легендарного актера и исполнителя множества песен из советских кинофильмов Олега Андреевича Анофриева.

О смерти артиста сообщил его друг, телеведущий и актер Александр Олешко. Информацию уже подтвердили родные и близкие Олега Андреевича. Ему было 87 лет.

Пользователи социальных сетей не могут поверить в смерть артиста. «В скорбный день еще одна скорбь. Навсегда останется память о нем в наших сердцах», «Ой, как жалко! Что же такое, уходят один за другим любимые наши, непревзойденные, незаменимые! Светлая память», — пишут комментаторы в Instagram Олешко.

Олег Анофриев запомнился публике ролями в советских лентах («После дождичка в четверг») и песнями, написанными для теле- и мультипликационных проектов: «Спят усталые игрушки» из «Спокойной ночи, малыши!», «Бременские музыканты», «Жили три холостяка».

Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Олега Андреевича Анофриева.

Фото: Global Look Press

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