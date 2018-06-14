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Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Станислав Говорухин

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Сегодня утром не стало легендарного актера и режиссера Станислава Сергеевича Говорухина.

О смерти знаменитости сообщил его давний друг, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Информацию уже подтвердили родные и близкие Станислава Сергеевича. Ему было 82 года.

Накануне некоторые СМИ сообщили о смерти режиссера, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. А первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что артист находится на лечении в санатории «Барвиха».

Буду скучать...🙏🏼😢

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Благословите женщину» и многих других. Он принимал активное участие в политической жизни страны, будучи членом партии «Единая Россия», а в 2000 году был кандидатом в президенты.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool, Anatoly Lomohov, Viktor Chernov, Zamir Usmanov, Anton Belitsky, Alexander Nosovsky / Global Look Press

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