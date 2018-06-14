Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

О смерти знаменитости сообщил его давний друг, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Информацию уже подтвердили родные и близкие Станислава Сергеевича. Ему было 82 года.
Накануне некоторые СМИ сообщили о смерти режиссера, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. А первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что артист находится на лечении в санатории «Барвиха».
#станиславсергеевичговорухин .....никогда не бывает завтра. Завтра позвоню. Завтра приеду в гости. В следующий раз поработаем. Завтра и следующего раза не бывает никогда . Какая тоска разливается по всему сердцу. Все понятно, не мальчик... столько прожил - пережил- сделал. Но тоска от этого не унимается... жжёт. От того, что больше не будет с ним разговоров, шуток, звонков в 3 часа ночи, чтобы я спела частушку из Рассказов Шукшина...злюсь на себя. Какая дура... надо было ловить каждый миг с этим большим человеком ... художником...
Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер фильмов «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Благословите женщину» и многих других. Он принимал активное участие в политической жизни страны, будучи членом партии «Единая Россия», а в 2000 году был кандидатом в президенты.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Kremlin Pool, Anatoly Lomohov, Viktor Chernov, Zamir Usmanov, Anton Belitsky, Alexander Nosovsky / Global Look Press