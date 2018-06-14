Ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин

Накануне некоторые СМИ сообщили о смерти режиссера, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию. При этом она отказалась комментировать состояние его здоровья. А первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что артист находится на лечении в санатории «Барвиха».