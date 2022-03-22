Ушел из жизни режиссер и сценарист фильма «Старший сын» Виталий Мельников

21 марта ушел из жизни талантливый режиссер Виталий Мельников. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм», где он проработал почти 50 лет. На его счету более 20 успешных фильмов, для большинства из которых он сам написал сценарии.

«Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Виталий родился 1 мая 1928 года на Дальнем Востоке. Его отец попал под репрессии, после чего мальчик вместе с матерью отправились в в Западную Сибирь. Позже Мельников принял решение получить образование в Москве. Он уехал в столицу, где закончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1964 году он начал работать в студии «Ленфильма». Его дебютной работой здесь стала комедия «Барбос в гостях у Бобика».

Самыми популярными картинами Виталия Мельникова считаются «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Отпуск в сентябре», «Утиная охота», «Бедный, бедный Павел».