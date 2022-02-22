Ушел из жизни звезда передачи «Кабачок "13 стульев"» Олег Вавилов
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Фото: Кадр из видео: Первый канал сообщил.. Скончался народный артист России Олег Вавилов\Экстренный выпуск 24
22 февраля стало известно о смерти российского актера театра и кино Олега Вавилова. Народный артист РФ умер на 73-м году жизни. Эта новость появилась на сайте Театра Сатиры, где актер служил долгие годы. «Не стало Олега Михайловича Вавилова», — гласит сообщение. Позже сотрудники театра сообщат о месте и времени прощания. Есть информация, что артист долго боролся с тяжелым заболеванием, но так и не смог победить недуг.
Легендарный актер родился в 1950 году в Узбекистане. Он с детства мечтал о сцене и в 1967-м поступил в ГИТИС имени Луначарского. В 1971 году он сыграл свою первую роль. Это была роль Малыша в спектакле «Затюканный апостол» Андрея Макаенка. В 2004 году начал свою карьеру в Театре Сатиры и работал там до конца своих дней.
Мы помним Олега Вавилова по таким проектам, как «13 стульев», «Трактирщица», «Странная женщина», «Бедная Настя» и «Конец вечности». Он был любимчиком зрителей.
Фото: YouTube