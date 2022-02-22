Ушел из жизни звезда передачи «Кабачок "13 стульев"» Олег Вавилов

Легендарный актер родился в 1950 году в Узбекистане. Он с детства мечтал о сцене и в 1967-м поступил в ГИТИС имени Луначарского. В 1971 году он сыграл свою первую роль. Это была роль Малыша в спектакле «Затюканный апостол» Андрея Макаенка. В 2004 году начал свою карьеру в Театре Сатиры и работал там до конца своих дней.

Мы помним Олега Вавилова по таким проектам, как «13 стульев», «Трактирщица», «Странная женщина», «Бедная Настя» и «Конец вечности». Он был любимчиком зрителей.