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Ушел из жизни легендарный французский шансонье Шарль Азнавур

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Шарль Азнавур

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Певец и актер Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

В понедельник, 1 октября, французские СМИ сообщили, что известный артист Шарль Азнавур ушел из жизни. Певцу и актеру было 94 года. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, пресс-атташе Азнавура добавил лишь, что Шарль находился в своем доме в Альпиле.

В мае этого года Азнавура выписали из больницы после того, как его госпитализировали с переломом руки. А за месяц до этого певец жаловался на неважное состояние своего здоровья, тогда он отменил все свои концерты в России, запланированные на 2019 год.

За свою карьеру Азнавур записал более сотни альбомов. Музыкант работал с такими легендарными звездами эстрады, как Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Лайза Минелли, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Знаменитый шансонье также сыграл более чем в 60 кинолентах, среди которых «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо и «Завещание Орфея» Жана Кокто. В 1997 году артист получил «Сезар» — премию французской киноакадемии — за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе.

Фото: Michal Kamaryt, Roman Vondrous, Zezulka Tomas, Jean-Claude Cohen, Kika Press, Keystone Pictures USA / Global Look Press

Видео: Youtube.com / FRANCE 24

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