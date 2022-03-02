Ушел из жизни актер «Бригады» и «Антикиллера» Андрей Нагорнов

В своем блоге в Facebook актер и телеведущий Евгений Сулес известил подписчиков о смерти товарища. «Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов», — написал артист.

Андрей Нагорнов ушел из жизни 2 марта. 25 апреля ему исполнилось бы 57 лет.

Актер родился в 1965 году. Много лет он отдал службе в театре «Эрмитаж». Он играл в таких постановках, как «Белая овца», «Изверг», «Суер-Выер», «О сущности любви», «Кураж», «Карло — честный авантюрист», «Свадьба Кречинского…», «Леди Макбет в Школе клоунов», «Зойкина квартира», «Леля и Минька в Школе клоунов».

В 2000-х Андрей Нагорнов начал сниматься в кино. Мы, конечно, помним его по роли компаньона Артура из сериала «Бригада». Помимо этого, он принимал участие в таких проектах, как «Прокурорская проверка», «Дочки-матери», «Золушка.ру», «Родина ждет», «Заходи — не бойся, выходи — не плачь», «Если у вас нету тети» и многих других. Всего его фильмография насчитывает 36 ролей.

На сайте театра написали теплые слова об актере. В сообщении говорится о том, что он был светлым и добрым человеком с отличным чувством юмора. «Он был способен захватить внимание зала с первых же секунд своего появления на сцене, многие зрители хорошо помнят его по работам в спектаклях. Светлая память!» — сказано в сообщении.