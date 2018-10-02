Ушел из жизни известный юморист Роман Карцев

Супруга Михаила Жванецкого Наталья сообщила в своем Facebook, что давний друг семьи и коллега Михаила Михайловича Роман Карцев скончался утром 2 октября. В Московском театре миниатюр прессе подтвердили, что юморист долго болел, но не сообщили, чем именно.
Карцев — заслуженный артист России. В 1962-м служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого и долго играл в паре с Виктором Ильченко.
Помимо театра Роман Андреевич (кстати, его настоящее имя — Роман Аншелевич Кац) снимался в кино и сыграл в таких известных фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и телесериале «Мастер и Маргарита».
У Карцева осталась 69-летняя супруга Виктория Павловна Кассинская, двое взрослых детей Елена и Павел, а также взрослая внучка Вероника, ставшая актрисой, и внук Леонид.
Фото: Natalya Loginova, Ekaterina Tsvetkova, Alena Kalita / Global Look Press
Видео: Youtube.com / РусЮмор канал