Ушел из жизни известный юморист Роман Карцев

Супруга Михаила Жванецкого Наталья сообщила в своем Facebook, что давний друг семьи и коллега Михаила Михайловича Роман Карцев скончался утром 2 октября. В Московском театре миниатюр прессе подтвердили, что юморист долго болел, но не сообщили, чем именно.

Карцев — заслуженный артист России. В 1962-м служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого и долго играл в паре с Виктором Ильченко.