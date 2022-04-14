Ушел из жизни французский актер Мишель Буке, снявшийся в фильме «Игрушка»

Мишель Буке скончался в одной из Парижских клиник 13 апреля. Причина смерти не разглашается. Печальную новость сообщило издание Le Figaro.

Актер родился 6 ноября 1925 года. Он получил актерское образование в Национальной консерватории драматического искусства, а в 1944 году он начал играть Национальном народном театре. Спустя три года она начал свою карьеру в кино. Первую роль Мишель сыграл в фильме «Месье Венсан». Также он принимал участие в таких проектах, как «Неверная жена», «Цыплёнок под уксусом», «Невеста была в чёрном», «Русалка из Миссисипи», «Отверженные».

За долгую актерскую карьеру Буке получил множество наград. Среди них две премии «Сезар» в номинации «Лучший актёр» в фильмах «Как я убил своего отца» и «Прохожий с Марсова поля». Помимо этого он удостоился Европейской кинопремии и получил звание командора Ордена Почетного легиона.