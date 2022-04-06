Ушел из жизни автор романа «Нежность к ревущему зверю» Александр Бахвалов

В полицию обратилась дочь писателя, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Она забила тревогу, когда отец перестал отвечать на звонки. Тогда наследница Бахвалова с сотрудниками правоохранительных органов пришли домой к литератору и взломали дверь. В квартире было найдено два тела — Александра и его приятельницы. Никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тела пролежали там около 10 дней. Инцидент произошел на улице Гаршина в Люберцах. В настоящее время судмедэксперты устанавливают истинные причины смерти Александра Бахвалова.

Александр Бахвалов стал широко известен публике после выхода романа «Нежность к ревущему зверю». Это произведение было экранизировано в 1982 году режиссерами Владимиром Попковым и Станиславом Третьяковым.