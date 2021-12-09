Усатый психопат: ученые выявили у кошек элементы антисоциального поведения

Сообщается, что никаких экспериментов с кошками не проводилось, а результаты исследования основываются на данных, полученных в ходе опроса 2042 хозяев пушистых. Они отвечали на вопросы по шкале от 1 до 5.

Британские ученые обнаружили, что у каждой кошки присутствуют элементы психопатии. Как отмечается в соответствующем материале в Journal of Research in Personality, возможно, это свойство передалось им от предков. Например, оно было полезно при добыче пищи, а агрессия к другим животным позволяла выжить в условиях естественного отбора.

По словам автора исследования Ребекки Эванс, ученые надеются, что их работа поможет выявить нежелательное поведение у кошек и скорректировать его, тем самым позволив сократить количество питомцев в приютах.