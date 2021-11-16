Уроженке Аргентины удалось избавиться от ВИЧ без лечения — это второй случай во всем мире

Женщине, родившейся в Аргентине 8 лет назад, в 2013 году, поставили диагноз — ВИЧ-инфекция. На протяжении всех этих лет она избегала медикаментозного лечения и приема антиретровирусных препаратов.

В течение всей болезни женщина проходила обследования и и сдала около 10 тестов на определение активности вирусной инфекции в организме.