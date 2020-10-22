Умирающей матери пришлось выбирать одного из четырех детей для последней встречи
Фото: pexels.com
По данным издания, женщина лечилась от рака мозга. Когда ее состояние сильно ухудшилось, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в больницу разрешили впустить только одного родственника. Как уточнила медсестра, она не стала выбирать между своими четырьмя детьми и отказалась от последней встречи.
В исследовании журнала Nursing Standard и благотворительной организации Marie Curie говорится, что пандемия обрекла пациентов на одиночество и нанесла серьезный удар по смертельно больным людям в Великобритании. Опрос показал, что люди вынуждены покидать этот мир в полном одиночестве. Семьям приходится получать ужасные новости по телефону.
Еще один врач признался: «Последний контакт умирающего с другим человеком происходит через руку в перчатке, улыбку, которую невозможно увидеть из-за маски».
Фото: pexels.com
На вопросы экспертов ответили 893 медицинских работника. Более трети (38%) из них считают, что во время второй волны пандемии лечебные учреждения испытывают острый недостаток ресурсов для оказания качественной помощи смертельно больным и умирающим пациентам.
Более двух третей (70%) сочли, что во время пандемии труднее вести сострадательные разговоры с семьями пациентов об уходе из жизни. «Я положила трубку и плакала от всего сердца. Сообщать кому-то плохие новости по телефону, не зная, где они и с кем они, не держать их за руки было ужасно», — призналась одна из медицинских сестер. «Мы все устали морально и физически, — добавил еще один врач в опросе. — У меня есть много коллег, у которых наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства, связанные со смертью пациентов в отделении».
Фото: Pexels.com
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