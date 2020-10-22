Умирающей матери пришлось выбирать одного из четырех детей для последней встречи

По данным издания, женщина лечилась от рака мозга. Когда ее состояние сильно ухудшилось, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в больницу разрешили впустить только одного родственника. Как уточнила медсестра, она не стала выбирать между своими четырьмя детьми и отказалась от последней встречи.

В исследовании журнала Nursing Standard и благотворительной организации Marie Curie говорится, что пандемия обрекла пациентов на одиночество и нанесла серьезный удар по смертельно больным людям в Великобритании. Опрос показал, что люди вынуждены покидать этот мир в полном одиночестве. Семьям приходится получать ужасные новости по телефону.

Еще один врач признался: «Последний контакт умирающего с другим человеком происходит через руку в перчатке, улыбку, которую невозможно увидеть из-за маски».