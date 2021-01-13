Умершая по документам женщина три года не может доказать свое существование
58-летняя женщина живет в городе Сен-Жозеф, департамент Луара. Ее признали умершей в ноябре 2017 года. Во время многолетней судебной тяжбы с бывшей сотрудницей клининговой компании француженки работница добивалась возмещения ущерба от предпринимательницы в размере 14 тысяч евро (1,25 миллиона рублей).
Сотрудница заявила в суде, что Пушан скончалась и не может ответить на ее обращения. Судья принял это утверждение на веру, так француженка «была похоронена» при жизни.
French woman spends three years trying to prove she is not dead https://t.co/lFSg1pN3zu— The Guardian (@guardian) January 12, 2021
Адвокат бизнес-леди Сильвен Кормье признался, что шокирован действиями судьи, который признал умершим человека без свидетельства о смерти. «Но истица сказала, что Пушан умерла, не предъявила никаких доказательств, и все ей поверили. Никто не стал проверять», — объяснил он.
Регистрация смерти привела к тому, что Жанна Пушан осталась без документов: водительских прав, паспорта, счета в банке, медицинской страховки и других. Несмотря на то, что юристы обещали быстрое «воскрешение», женщина уже три года не может доказать свое существование.
«У меня есть справка от врача, согласно которой, я все еще жива, — уточнила Пушан. — Но из-за судебного решения этого оказалось недостаточно». Адвокат бывшей сотрудницы Пушан, из-за которой Жанну признали погибшей, считает, что француженка якобы имитировала смерть, чтобы не платить по иску. При этом другая сторона уверена, что сотрудница клининговой фирмы хотела «юридической смерти» Пушан, чтобы взыскать ущерб с наследников.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!