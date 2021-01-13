Умершая по документам женщина три года не может доказать свое существование

Адвокат бизнес-леди Сильвен Кормье признался, что шокирован действиями судьи, который признал умершим человека без свидетельства о смерти. «Но истица сказала, что Пушан умерла, не предъявила никаких доказательств, и все ей поверили. Никто не стал проверять», — объяснил он.

Регистрация смерти привела к тому, что Жанна Пушан осталась без документов: водительских прав, паспорта, счета в банке, медицинской страховки и других. Несмотря на то, что юристы обещали быстрое «воскрешение», женщина уже три года не может доказать свое существование.

«У меня есть справка от врача, согласно которой, я все еще жива, — уточнила Пушан. — Но из-за судебного решения этого оказалось недостаточно». Адвокат бывшей сотрудницы Пушан, из-за которой Жанну признали погибшей, считает, что француженка якобы имитировала смерть, чтобы не платить по иску. При этом другая сторона уверена, что сотрудница клининговой фирмы хотела «юридической смерти» Пушан, чтобы взыскать ущерб с наследников.