Умерла звезда сериала «Санта-Барбара» Сьюзан Браун

СМИ сообщили о смерти актрисы Сьюзан Браун, прославившейся благодаря роли Джанет Лейн в сериале «Санта-Барбара». Звезда мыльной оперы скончалась в возрасте 86 лет. Смерть знаменитости подтвердил продюсер Фрэнк Валентини: «Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину».

Напомним, «Санта-Барбара» считается одним из самых длинных телесериалов. За девять лет, с 1984 по 1993 год, телезрители увидели 2137 серий.