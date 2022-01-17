Умерла звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон
В суперпопулярном сериале 90-х «Клон» она сыграла роль Симоне, помощницы профессора Альбьери, который был одержим идеей клонирования людей.
Рак у бразильской звезды экрана был диагностирован еще в 1989 году. Последние 4 месяца актриса находилась в клинике, где проходила лечение от рака шейки матки.
За свою 50-летнюю карьеру Франсуаза снялась в более чем в 40 сериалах. Помимо роли в «Клоне», она сыграла в сериалах «Во имя любви», «Любовь к жизни», «Моя любовь, моя печаль» и многих других. Актриса участвовала в съемках вплоть до 2019 года — последней ее работой на бразильском телевидении стала картина «Любовь без равных»
После смерти актрисы коллеги выразили соболезнования ее мужу — театральному продюсеру Эдуардо Барата, а также сыну Гильерме Фортон Виотти.
Франсуаза Фортон родилась в 1957 году в Рио-де-Жанейро. Ее дебют на телевидении состоялся в 1969 году. Когда актриса была еще совсем подростком, она исполнила роль в сериале «Последний вальс». В России она обрела популярность именно после выхода на экраны сериала «Клон».
Фото: GlobalLookPress