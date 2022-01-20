Умерла звезда сериала «Две судьбы» Екатерина Сибирякова
Екатерина Сибирякова известна зрителям по ролям в сериалах «Две судьбы», «Закон и порядок» и «Петербургские тайны».
«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Ещё со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня – искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней. Мы выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким актрисы. Светлая память!», — написали коллеги актрисы в официальном инстаграм театра имени Пушкина.
Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года в Москве. В 1993 году закончила Школу-студию МХАТ и попала в труппу Театра имени Пушкина. Актриса около 30 лет служила в театре, начиная со студенчества, а также играла в кино и сериалах. На сцене она исполнила роли в спектаклях «Дубровский», «Саранча», «Бесприданница», «Антигон».
Фото: GlobalLookPress