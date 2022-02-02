Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

Моника Вити родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Девочка с самого детства проявляла интерес к театру и актерской карьере, она принимала участие в любительских постановках. Уже в 16 лет Витти поступила в киноакадемию. Моника прославилась в 60-х годах прошлого века, исполнив роли в четырех фильмах своего супруга — режиссера Микеланджело Антониони «Ночь», «Приключение», «Красная пустыня» и «Затмение». Всего звезда снялась в более чем 60 кинокартинах.

Моника Витти пять раз становилась обладательницей премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль в Италии.