Умерла звезда итальянского кино Моника Витти
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Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com
О смерти актрисы сообщил Вальтер Вельтрони, политик и экс-министр культуры Италии в своем «Твиттере». Он ссылался на режиссера и продюсера Роберто Руссо, у которого Витти снималась в картинах «Флирт» и «Франческа и я». Отметим, что в первой картине Моника участвовала в создании сценария, а во второй была одной из продюсеров. За роль в фильме «Флирт» актриса получила «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине в 1984 году. Кроме того, отметили ее заслуги перед кинематографом во время Венецианского международного кинофестиваля в 1995 году — она получила «Золотого льва».
Моника Вити родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Девочка с самого детства проявляла интерес к театру и актерской карьере, она принимала участие в любительских постановках. Уже в 16 лет Витти поступила в киноакадемию. Моника прославилась в 60-х годах прошлого века, исполнив роли в четырех фильмах своего супруга — режиссера Микеланджело Антониони «Ночь», «Приключение», «Красная пустыня» и «Затмение». Всего звезда снялась в более чем 60 кинокартинах.
Моника Витти пять раз становилась обладательницей премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль в Италии.
Фото: GlobalLookPress