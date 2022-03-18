Умерла звезда фильма «Любимая женщина механика Гаврилова» Наталья Назарова

17 марта на официальном сайте Союза кинематографов РФ появилась печальная новость. Актриса театра и кино Наталья Назарова скоропостижно ушла из жизни, сообщалось там. «Союз кинематографистов РФ и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в тексте.

Напомним, что звезда кино родилась в 1949 году в Алма-Ате. Она окончила Школу-студию при МХАТ и начала пробовать себя на телеэкране. Среди ее наиболее известных работ роли фильмах «Молодая жена», «Старый новый год», «Последний побег», «Мисс миллионерша», «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Наталья была вынуждена оставить актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Она не участвовала в съемках с 1989 года.

«Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности», — отметили коллеги кинозвезды.