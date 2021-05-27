Умерла звезда балета Карла Фраччи

Встреча с кумиром произошла позже. «Спустя много лет Карла увидела меня в Жизели на премьере спектакля по версии Владимира Васильева. Очень тепло меня приветствовала и приглашала на разные выступления в Италию. А когда возглавила балет Римской оперы, пригласила на постановку балета Фокина "Шахерезада". В течение 3 недель я жил в Риме, ходил постоянно к ней на ужин. Много смотрел ее репетиции, тк она выходила на сцену в некоторых модерновых ролях. Это было волшебное время! Мы часто встречались в столицах мира по разным поводам... А когда я стал ректором АРБ, по моей просьбе для нашего музея Карла прислала в подарок свои туфли», - рассказал артист. - «Сегодня Карла ушла в вечность... не стало одной из самых главных романтических Див XX столетия... у Бога появился еще один ангел».

В последние годы своей жизни Карла Фраччи занималась преподаванием. Последний ее мастер-класс состоялся в январе 2021-го.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным, близким, поклонникам таланта балерины.