Умерла звезда балета Карла Фраччи
В четверг, 27 мая, стало известно о смерти легендарной балерины Карлы Фраччи. Артистка долгое время боролась с раком и умерла в Италии в возрасте 84 лет из-за резко ухудшившегося состояния. Об этом со ссылкой на газету La Repubblica сообщают российские СМИ.
Одной из наставниц Карлы Фраччи была русская балерина Вера Волкова. Партнерами по сцене - Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Владимир Васильев, Андрис Лиепа.
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Фото: Globallookpress
Российский поклонник и коллега Карлы, артист балета Николай Цискаридзе, поделился своими воспоминаниями о ней.
«Божественная Карла! Когда я учился в школе, то чем-то недосягаемым для нас, детей СССР, были звезда с запада. Весной 1987 года в БТ был "gala concert" звезд мирового балета под эгидой ЮНЕСКО. Среди многих звезд была прима-балерина Ла Скала Карла Фраччи! Ее Сильфида на том концерте — потрясение на всю жизнь. Столько нежности и воздушности было в этом неземном существе, исполняемом артисткой, что я стал активно искать о ней все, что тогда было можно найти, прочитать и посмотреть. С осени того года я уже учился в МАХУ, и в методическом кабинете, можно было посмотреть западные записи различных Балетов. Это была необыкновенная радость, мы прикасались к чему-то недоступному», - написал он в своем блоге.
Встреча с кумиром произошла позже. «Спустя много лет Карла увидела меня в Жизели на премьере спектакля по версии Владимира Васильева. Очень тепло меня приветствовала и приглашала на разные выступления в Италию. А когда возглавила балет Римской оперы, пригласила на постановку балета Фокина "Шахерезада". В течение 3 недель я жил в Риме, ходил постоянно к ней на ужин. Много смотрел ее репетиции, тк она выходила на сцену в некоторых модерновых ролях. Это было волшебное время! Мы часто встречались в столицах мира по разным поводам... А когда я стал ректором АРБ, по моей просьбе для нашего музея Карла прислала в подарок свои туфли», - рассказал артист. - «Сегодня Карла ушла в вечность... не стало одной из самых главных романтических Див XX столетия... у Бога появился еще один ангел».
В последние годы своей жизни Карла Фраччи занималась преподаванием. Последний ее мастер-класс состоялся в январе 2021-го.
Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным, близким, поклонникам таланта балерины.
Фото: Instagram, Globallookpress
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