Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Сегодняшней ночью не стало заслуженной артистки России Анжелики Волчковой. «Анжелика Волчкова скончалась после тяжелой болезни, ей было всего 47 лет. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы театра «Школа современной пьесы», где служила актриса.
Одним из первых о невосполнимой утрате сообщил актер Кирилл Емельянов: «Сегодня в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова.. С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком… ,Я верил до последнего, как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье».
Анжелика Волчкова была одной из ведущих актрис театра «Школа современной пьесы», куда пришла в 1995 году. В 2004 году Волчкова была удостоена звания «Заслуженная артистка РФ». Телезрителям актриса была известна по сериалам «Возвращение Мухтара», «Громовы», «Лондонград».
Редакция Passion.ru выражает искренние соболезнования родным и близким актрисы.
Фото: kino-teatr.ru