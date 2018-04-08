Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Одним из первых о невосполнимой утрате сообщил актер Кирилл Емельянов: «Сегодня в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова.. С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком… ,Я верил до последнего, как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье».