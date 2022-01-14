Умерла вдова звезды фильма «Служебный роман» Андрея Мягкова

Практически ровно год назад, 18 февраля 2021 года, умер ее муж, известный актер Владимир Мягков.

Вознесенская и Мягков были однокурсниками в Школе-студии МХАТ. Они поженились в 1963 году. Детей у пары не было.

В 1965 году актриса начала карьеру в театре «Современник». После ухода из театра Олега Ефремова перешла за ним в МХАТ, а после раскола труппы — в МХТ им. Чехова.

Актриса предпочитала театральные подмостки киноэкранам. Однако в кино Анастасия Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в популярном фильме «Майор Вихрь». В общей сложности в кино она сыграла более 20 ролей.