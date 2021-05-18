Умерла популярная писательница и автор детских детективов Екатерина Вильмонт

Автор более 40 популярных романов, любимых детьми детективов и сценариев к фильмам, таких как «Три полуграции», скончалась в Москве. 75-летняя Екатерина Вильмонт ушла из жизни в возрасте 75 лет, коллеги издательства «АСТ» простились с коллегой.

«Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе», — пишет «АСТ».

Причина смерти не разглашается. Событие, которое поклонники творчества Екатерины могут расценить как трагедию, произошло 16 мая.

Екатерина Николаевна — наследница творческой династии Вильмонт и Ман. Пойдя по стопам родителей, она долгое время работала переводчиком, но позже стала писать собственные произведения, которые расходились огромными тиражами.

Редакция Passion.ru выражает соболезнования родным и близким.