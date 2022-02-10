В возрасте 77 лет умерла легенда фанк-музыки Бетти Дэвис

По информации, предоставленной друзьями покойной певицы, она умерла от онкологического заболевания. Врачи диагностировали его незадолго до смерти, об этом сообщает издание NPR. Бетти скончалась в собственном доме в штате Пенсильвания.

Бетти Дэвис прославилась своим сексуальным хриплым вокалом и откровенными текстами. Популярность пришла к ней в середине 1960-х. Она была кумиром миллионов и, бесспорно, оказывала огромное влияние на музыкальную индустрию. Ее часто называли «Мадонной перед Мадонной», но все-таки Бетти занимала андерграундную нишу и не получила большой коммерческой выгоды от своего творчества.

Самыми известными музыкальными работами певицы считаются три пластинки, выпущенные в 70-е годы: Betty Davis, They Say I’m Differen, Nasty Gal.

В 1967 году Бетти вышла замуж за популярного джазового музыканта Майлза Дэвиса. Через год они развелись, но фамилия мужа осталась с артисткой до конца жизни.

Дэвис была разносторонним человеком со множеством увлечений и хобби. Она нашла себя в музыке, но параллельно занималась моделингом и дизайном. Многие считали ее иконой стиля и подражали ее манере одеваться. Фотографии Бетти Дэвис красовались на страницах таких журналов, как Ebony, Seventeen и Glamour.

В 2017 году был снят документальный фильм о жизни легендарной исполнительницы. Он вышел под названием «Бетти: они говорят, что я другая». Его продюсером выступил близкий друг певицы.

Музыка Дэвис нашла новых слушателей после того, как ее показали в таких популярных сериалах, как «Оранжевый — новый черный» и «Девушка-босс».