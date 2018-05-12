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Умерла актриса театра «Современник» Мария Шверубович

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Мария Шверубович
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Актриса скончалась на 69-м году жизни.

Актриса театра «Современник» Мария Шверубович скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Facebook-аккаунте сотрудники музея МХАТ: «Скончалась Мария Вадимовна Шверубович. Актриса театра "Современник", выпускница Школы-Студии МХАТ (1970), внучка народного артиста СССР Василия Ивановича Качалова и народной артистки РСФСР Нины Николаевны Литовцевой. Семья Марии Вадимовны тесно связана с историей Московского Художественного театра, Школы-Студии, где преподавал ее отец Вадим Васильевич Шверубович, с ГИТИСом, в котором с начала 1960-х годов и по ныне преподает брат Марии Вадимовны ,замечательный исследователь творчества Шекспира , профессор Алексей Вадимович Бартошевич, с Малым театром и Щепкинским училищем, ректором которого является ее муж - Борис Николаевич Любимов, известный российский театровед и педагог, с отечественным телевидением, где над целым рядом программ работает их дочь , продюсер Ольга Любимова. Сотрудники Музея МХАТ вспоминают о ней с необыкновенной теплотой и благодарностью. Мы скорбим вместе с близкими Марии Вадимовны Шверубович».

Мария Шверубович играла в «Современнике» в таких постановках как «Двенадцатая ночь», «С любимыми не расставайтесь», «Валентин и Валентина», «А по утру они проснулись…», «Эшелон», «Обратная связь», «Белоснежка и семь гномов», «Вечно живые» и других.

Фото: kino-teatr

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