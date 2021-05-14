Умерла 89-летняя вдова Евгения Леонова

Стало известно о смерти вдовы актера Евгения Леонова, Ванды Леоновой. Она скончалась на 90-м году жизни.

О смерти артистки сообщили 13 мая на сайте театра «Ленком».

«Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию», — говорится в сообщении.

Театр принес соболезнования родственникам Ванды Леоновой, в первую очередь ее сыну, актеру Андрею Леонова.

В феврале стало известно о серьезных проблемах артистки со здоровьем. В тяжелом состоянии она попала в больницу. Однако в тот момент Андрей Леонов, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать состояние здоровья матери и попросил в тяжелое время не трогать его семью.