Умер звезда сериала «Эпидемия» и фильма «Аритмия» Евгений Сытый

16 марта умер актер Евгений Сытый. Эту новость сообщили на сайте МХТ им. Чехова, где артист служил до конца своих дней. Последние годы он тяжело болел, но продолжал работать, несмотря ни на что. У Евгения диагностировали рак поджелудочной железы.

«4 ноября 2021 он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль «№ 13D». В тот вечер из театра его увезла скорая, как оказалось, навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо», — пишут коллеги Евгения Сытого.

Евгений родился в 1969 году в Кемеровской области. В юношестве он играл в КВН, а также выступал в составе рок-группы «СкладЫ». В 1991 году началась его служба в театре. На протяжении последних лет жизни Сытый входил в труппу МХТ имени Чехова.

Мы помним Евгения Сытого по ярким ролям в отечественном кино. Он снимался в таких фильмах, как «Жить», «Доктор Лиза», «Аритмия», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Гоголь», а также в сериалах «Домашний арест», «Эпидемия» и «Проект «Анна Николаевна».

Прощание с актером пройдет 18 марта в МХТ имени Чехова. Уточняется, что Евгения похоронят на родине, в Кемеровской области.