Умер знаменитый советский космонавт Владимир Ляхов

Стало известно, что несколько дней назад не стало знаменитого советского космонавта Владимира Ляхова. «Девятнадцатого апреля 2018 года на 77-м году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», — цитирует РИА Новости сообщение Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.
Руководство и сотрудники центра приносят искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего космонавта.
Фото: ЦПК
Владимир Ляхов выполнил три космических полета общей длительностью более 333 часов, провел в открытом космосе 7 часов 8 минут. Космонавт участвовал в экспедициях на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».
Фото и видео: eastnews, ЦПК (www.gctc.ru), Телестудия Роскосмоса (youtube.com)