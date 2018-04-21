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Умер знаменитый советский космонавт Владимир Ляхов

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Владимир Ляхов
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Центр подготовки космонавтов сообщил прискорбную новость.

Стало известно, что несколько дней назад не стало знаменитого советского космонавта Владимира Ляхова. «Девятнадцатого апреля 2018 года на 77-м году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», — цитирует РИА Новости сообщение Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.

Руководство и сотрудники центра приносят искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего космонавта.

Владимир Ляхов
Фото: ЦПК

Владимир Ляхов выполнил три космических полета общей длительностью более 333 часов, провел в открытом космосе 7 часов 8 минут. Космонавт участвовал в экспедициях на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».

Фото и видео: eastnews, ЦПК (www.gctc.ru), Телестудия Роскосмоса (youtube.com)

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