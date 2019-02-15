Умер знаменитый котик-мем Грампи Кэт

В официальном Instagram знаменитой на весь мир Грэмпи Кэт сообщили, что животного больше нет в живых. Кошечке было всего 7 лет.

«Несмотря на усилия лучших ветеринаров и ее любящей семьи... Она покинула нас утром 14 мая», --написали в последнем посте. У животного была инфекция мочевого пузыря. Кстати, на соцсети кошки подписаны более 2 млн человек.