Умер знаменитый котик-мем Грампи Кэт

В официальном Instagram знаменитой на весь мир Грэмпи Кэт сообщили, что животного больше нет в живых. Кошечке было всего 7 лет.
«Несмотря на усилия лучших ветеринаров и ее любящей семьи... Она покинула нас утром 14 мая», --написали в последнем посте. У животного была инфекция мочевого пузыря. Кстати, на соцсети кошки подписаны более 2 млн человек.
Кошка прославилась в 2012 году благодаря своей необычной мордочке с грустным выражением и врожденной карликовости. Животное мгновенно превратилось в мем и обогатило хозяйку. За свою недолгую жизнь Грэмпи Кэт принесла владелице 100 млн долларов: кошку снимали в кино, написали про нее книгу, но основной доход шел от сувенирной продукции.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
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