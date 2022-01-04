Умер второй из помешанных на пластике братьев Игорь Богданов
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Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com
Гришка Богданов умер 28 декабря. В больницу оба брата Богданова поступили еще в середине декабря. По данным французской газеты Monde, они тяжело переносили коронавирус и не смогли справиться с последствиями болезни. Находящиеся в группе риска телеведущие не были привиты от Covid-19. Французские СМИ также отмечают, что Игорь, как и Гришка, ушел из жизни в окружении семьи.
Напомним, Игорь и Гришка Богдановы (или по-французски Богданофф) родились во Франции, в семье русского художника Юрия Остасенко-Богданова. В 70-х они прославились на французском телевидении, как ведущие научно-популярного шоу, посвященному космосу и научной фантастике.
Оба брата имеют докторские степени: у Игоря — в области теоретической физике, а у Гришки — по математике. Научные труды братьев, однако, вызвали споры у других ученых. В 2010 году экспертиза доказала, что в этих исследованиях и трудах нет никакой ценности.
По мимо страсти к науке, братья Богдановы известны своей страстью к пластическим операциям. Несмотря на то, что Игорь и Гришка за десятилетия изменились до неузнаваемости, вставив импланты в подбородки, исправив скулы и губы, братья до последнего отрицали любое хирургическое вмешательство.
Фото: GlobalLookPress