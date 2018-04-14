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Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

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Печальную новость сообщил менеджер ушедшего из жизни режиссера.

Сегодня утром стало известно о кончине 86-летнего кинорежиссера Милоша Формана. О смерти двухкратного лауреата премии «Оскар» сообщил журналистам его менеджер Деннис Аспланд. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источник сообщает, что режиссер скончался вечером 13 апреля после продолжительной болезни. Супруга покойного режиссера также подтвердила печальные известия: «Его уход был спокойным. Рядом с ним находились его семья и близкие друзья».

Милош Форман

Чешско-американский режиссер Милош Форман известен зрителю по фильмам «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон», «Народ против Ларри Флинта». Ленты «Пролетая над гнездом кукушки» (1976) и «Амадей» (1985) принесли Форману статуэтки «Оскара» и «Золотого глобуса» за лучшую режиссерскую работу.

Фото: globallookpress

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