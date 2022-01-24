Умер популярный французский модельер Тьерри Мюглер

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге во Франции. В 80-х он перевернул моду, добавив в нее больше вызова и экспрессивности. На подиуме появились модели в латексе и коже, его любимым силуэтом стал перевернутый треугольник: гипертрофированные плечи и узкая талия. Мюглер искал вдохновение в Грейс Джонс, сотрудничал с Дэвидом Боуи. Именно в костюме его авторства Боуи женился на Иман. Однако излишний эпатаж одежды дизайнера слегка опередил время, его коллекции особо не упоминались в глянце того времени.

Сам Тьерри ушел из бренда в 2002 году. Вплоть до 2020 года он работал с цирком Дю-Солей.

Особую известность Тьерри Мюглеру принесла и работа с парфюмерией. Его аромат Angel стал одним из самых продаваемых в мире.