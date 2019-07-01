Владимир Винокур сообщил о смерти отца Николая Баскова

42-летний певец Николай Басков потерял отца. О трагедии в жизни коллеги сообщил Владимир Винокур.
«Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, от меня и всей моей семьи, по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — НАСТОЯЩЕГО ПОЛКОВНИКА! Скорблю вместе с Вами! Держитесь-ДРУЗЬЯ», — написал артист под семейной фотографией.
В сентябре минувшего года Виктор Басков отметил 67-летие и 43-летний юбилей семейной жизни.
О смерти отца Николай узнал, когда был в Минске. Для него это событие стало ударом.
«Я горжусь, что ты у меня такой сильный, мудрый, чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии, преданный семье», — говорил певец, отмечая что папа всегда был для него примером и поддерживал во всем.
Бывшая возлюбленная Николая Баскова узнала о случившемся из соцсетей. «😔😔😔 нет слов!!!!», — написала Софи Кальчева.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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