Владимир Винокур сообщил о смерти отца Николая Баскова

О смерти отца Николай узнал, когда был в Минске. Для него это событие стало ударом.

«Я горжусь, что ты у меня такой сильный, мудрый, чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии, преданный семье», — говорил певец, отмечая что папа всегда был для него примером и поддерживал во всем.

Бывшая возлюбленная Николая Баскова узнала о случившемся из соцсетей. «😔😔😔 нет слов!!!!», — написала Софи Кальчева.