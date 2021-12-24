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Умер народный артист и актер советских фильмов Владимир Татосов

Актер Владимир Татосов ушел из жизни на 96 году жизни. У него было онкологическое заболевание, а недавно он заразился ковидом. О смерти актера сообщила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
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Советский актер Владимир Татосов

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

«Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, много лет проработал на киностудии «Ленфильм», снимался во многих фильмах. И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень весёлый, очень жизнерадостный», - рассказала Елена Дропенко. Она также назвала смерть актера большой потерей.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, окончил Театральную студию Свердловского драматического театра, был женат, детей у пары не было. Работал в в БДТ имени Горького в Санкт-Петербурге, Петербургском академическом театре комедии, работал на киностудии «Ленфильм».

Татосов продолжал играть на театральной сцене в Петербурге уже даже в преклонном возрасте.

Владимир Татосов известен по ролям в фильмах «Крах инженера Гарина», «Посылка для Светланы», «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и другим.

Фото: GlobalLookPress

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