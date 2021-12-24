Умер народный артист и актер советских фильмов Владимир Татосов

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, окончил Театральную студию Свердловского драматического театра, был женат, детей у пары не было. Работал в в БДТ имени Горького в Санкт-Петербурге, Петербургском академическом театре комедии, работал на киностудии «Ленфильм».

Татосов продолжал играть на театральной сцене в Петербурге уже даже в преклонном возрасте.

Владимир Татосов известен по ролям в фильмах «Крах инженера Гарина», «Посылка для Светланы», «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и другим.