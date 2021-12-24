Умер народный артист и актер советских фильмов Владимир Татосов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Alexander Chernykh/Russian Look
«Владимир Михайлович был замечательный человек, прекрасный артист. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, много лет проработал на киностудии «Ленфильм», снимался во многих фильмах. И в жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень весёлый, очень жизнерадостный», - рассказала Елена Дропенко. Она также назвала смерть актера большой потерей.
Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве, окончил Театральную студию Свердловского драматического театра, был женат, детей у пары не было. Работал в в БДТ имени Горького в Санкт-Петербурге, Петербургском академическом театре комедии, работал на киностудии «Ленфильм».
Татосов продолжал играть на театральной сцене в Петербурге уже даже в преклонном возрасте.
Владимир Татосов известен по ролям в фильмах «Крах инженера Гарина», «Посылка для Светланы», «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и другим.
Фото: GlobalLookPress