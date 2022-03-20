Умер дирижер Госоркестра России Михаил Юровский
«Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский (1945-2022). Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского», - говорится в сообщении. Его назвали «настоящим другом Госоркестра» и выразили глубокие соболезнования родным и близким музыканта.
Михаил Юровский родился в семье потомственных музыкантов. Он сын композитора Владимира Юровского и внук дирижера Давида Блока. Будущий дирижер получил образование в Московской консерватории. И в 1970-1980 годы работал в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, регулярно дирижировал спектаклями Большого театра.
В 2001 году дирижер был номинирован на премию Grammy за сет из трех компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова с симфоническим оркестром Берлинского радио.
В 2012 году Юровский был награжден Международной премией Шостаковича, вручаемой фондом Дмитрия Шостаковича в Горише.
Фото и видео: PssionVideo, кадр из видео «Дневник фестиваля "Истории с оркестром"» с канала Moscow Philharmonic Society