Умер дирижер Госоркестра России Михаил Юровский

Михаил Юровский родился в семье потомственных музыкантов. Он сын композитора Владимира Юровского и внук дирижера Давида Блока. Будущий дирижер получил образование в Московской консерватории. И в 1970-1980 годы работал в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, регулярно дирижировал спектаклями Большого театра.

В 2001 году дирижер был номинирован на премию Grammy за сет из трех компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова с симфоническим оркестром Берлинского радио.

В 2012 году Юровский был награжден Международной премией Шостаковича, вручаемой фондом Дмитрия Шостаковича в Горише.