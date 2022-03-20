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Умер дирижер Госоркестра России Михаил Юровский

Дирижер Михаил Юровский умер на 77-м году жизни. Сообщение о его смерти появилось в субботу на сайте Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова.
Умер дирижер Госоркестра России Михаил Юровский

«Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский (1945-2022). Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского», - говорится в сообщении. Его назвали «настоящим другом Госоркестра» и выразили глубокие соболезнования родным и близким музыканта.

Михаил Юровский родился в семье потомственных музыкантов. Он сын композитора Владимира Юровского и внук дирижера Давида Блока. Будущий дирижер получил образование в Московской консерватории. И в 1970-1980 годы работал в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, регулярно дирижировал спектаклями Большого театра.

В 2001 году дирижер был номинирован на премию Grammy за сет из трех компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова с симфоническим оркестром Берлинского радио.

В 2012 году Юровский был награжден Международной премией Шостаковича, вручаемой фондом Дмитрия Шостаковича в Горише.

Фото и видео: PssionVideo, кадр из видео «Дневник фестиваля "Истории с оркестром"» с канала Moscow Philharmonic Society

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