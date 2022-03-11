Умер автор сценария культового фильма «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков

В ночь с 10 на 11 марта скончался талантливый писатель, драматург и режиссер Рустам Ибрагимбеков. Именно он написал сценарий к популярному фильму «Белое солнце пустыни». Он умер на 84-м году жизни после долгой борьбы с тяжелым недугом, сообщает Sputnik Азербайджан. Родственники Ибрагимбекова приняли решение провести церемонию похорон на родине сценариста в Баку.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в семье потомственных шамахинцев. Он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, однако, по профессии работать не стал. После выпуска открыл в себе творческое начало и начал развиваться в этом направлении.

По произведением Ибрагимбекова снято около 50 художественных фильмов. Фильм «Белое солнце пустыни», снятый по его сценарию, был одним из самых популярных в СССР. Помимо этого он работал над такими проектами, как «Восток-Запад», «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Урга: Территория любви» и «Такси-блюз».