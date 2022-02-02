Умер актер сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид

Российскому и постсоветскому зрителю Бардавид известен по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура». Всего за 50 лет карьеры артист сыграл в десятках сериалов, озвучивал для бразильского проката таких героев, как Фредди Крюгер, Росомаха, Тигра из «Винни-Пуха», Скелета из «Хи-мена и властелинов вселенной» и многих других. В последний раз Исаак снимался в кино в прошлом году.

Бардавид тяжело переживал потери близких друзей и актеров дубляжа в течение пандемии ковида. Близкие актера отмечают, что он по жизни был очень оптимистичным человеком, но ситуация в мире все-таки на него повлияла. «Исаак всегда заставлял других улыбаться, шутил и всегда был счастлив. Но недавно он стал задаваться вопросом: «Почему я все еще жив?» В период пандемии он получил много известий о смерти друзей — актеров дубляжа и все больше грустил», — рассказали о переживаниях родственники звезды.