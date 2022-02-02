Умер актер сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид
По информации издания G1, актер умер в возрасте 90 лет от осложнений хронического респираторного заболевания. «У него были осложнения из-за хронического респираторного заболевания, и сердце не выдержало. Критическое состояние легких. Он очень плохо дышал, и скорость оксигенации была низкой», — рассказал внук Исаака.
Российскому и постсоветскому зрителю Бардавид известен по роли Франциско в сериале «Рабыня Изаура». Всего за 50 лет карьеры артист сыграл в десятках сериалов, озвучивал для бразильского проката таких героев, как Фредди Крюгер, Росомаха, Тигра из «Винни-Пуха», Скелета из «Хи-мена и властелинов вселенной» и многих других. В последний раз Исаак снимался в кино в прошлом году.
Бардавид тяжело переживал потери близких друзей и актеров дубляжа в течение пандемии ковида. Близкие актера отмечают, что он по жизни был очень оптимистичным человеком, но ситуация в мире все-таки на него повлияла. «Исаак всегда заставлял других улыбаться, шутил и всегда был счастлив. Но недавно он стал задаваться вопросом: «Почему я все еще жив?» В период пандемии он получил много известий о смерти друзей — актеров дубляжа и все больше грустил», — рассказали о переживаниях родственники звезды.
Фото: kinopoisk.ru