Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Кинорежиссер начал свою карьеру еще в конце 60-х, но по-настоящему прославился Айван Райтман благодаря легендарным «Охотникам за приведениями». Массовую популярность фильм получил в 1984 году. Эта кинолента стала одной из самых успешных комедий своего времени. Райтман также приложил руку к таким картинам, «Шесть дней, семь ночей», «Близнецы» и «Детсадовский полицейский».

Айван Райтман мирно умер во сне. Об этом сообщает издание The Associated Press. Он ушел из жизни в собственном доме в Калифорнии. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, который научил нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру. Пока мы скорбим, мы надеемся, что те, кто знал его по фильмам, будут помнить его всегда», — говорится в заявлении детей Райтмана. У покойного режиссера остались жена, две дочери и сын.