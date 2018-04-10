Украинская порноактриса требует пять миллионов долларов за скандал на съемках БДСМ-фильма

Никки подала в суд на порностудию Brazzers, порноактера Рамона Номара и режиссера Тони Т., обвинив их в сексуальном насилии, передает Daily Mail. Во время съемок одного из фильмов звезду били по лицу, голове и груди, несмотря на ее протесты и кровотечение. После съемок режиссер, угрожая не выплатить гонорар, вынудил жертву сказать на камеру, что она и в дальнейшем планирует сниматься в его проектах.

Актриса планирует взыскать пять миллионов долларов.

Студия Brazzers признала, что на съемочной площадке могли происходить нарушения, приостановила сотрудничество с Тони Т., отказалась покупать его работы.

Фото: instagram