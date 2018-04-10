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Украинская порноактриса требует пять миллионов долларов за скандал на съемках БДСМ-фильма

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Фото из Instagram Никки Бенц
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Алла Мончак намерена засудить режиссера за насилие.

Актриса украинского происхождения Алла Мончак, известная любителям порнофильмов как Никки Бенц, часто делится с 2,2 миллионами читателей своего блога очень откровенными кадрами. Но это — не повод относиться к ней несерьезно или потребительски. Женщина намерена наказать недобросовестного режиссера, из-за которого она пострадала на съемках БДСМ-фильма в конце 2016 года.

Никки подала в суд на порностудию Brazzers, порноактера Рамона Номара и режиссера Тони Т., обвинив их в сексуальном насилии, передает Daily Mail. Во время съемок одного из фильмов звезду били по лицу, голове и груди, несмотря на ее протесты и кровотечение. После съемок режиссер, угрожая не выплатить гонорар, вынудил жертву сказать на камеру, что она и в дальнейшем планирует сниматься в его проектах.

Актриса планирует взыскать пять миллионов долларов.

Студия Brazzers признала, что на съемочной площадке могли происходить нарушения, приостановила сотрудничество с Тони Т., отказалась покупать его работы.

Фото: instagram

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