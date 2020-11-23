Украденная шесть лет назад собака вернулась к хозяевам
Саймон и Кэролайн Холл потеряли кокер-спаниеля Бонни в мае 2014 года и с тех пор не находили покоя. Они оба потеряли надежду когда-либо увидеть питомца снова, но его чудесным образом нашли в 200 милях от дома в Норфолке. Получив звонок от смотрителя, пара из Дарема тут же поехала на встречу и воссоединилась с Бонни.
48-летняя Кэролайн рассказала: «Всего пару лет назад я потеряла надежду, но все еще проверяла все сайты о пропавших собаках. Все это немного сюрреалистично. Когда мы получили известие, что собаку нашли, я была готова к тому, что она может выглядеть плохо, но на самом деле она здорова. Я знаю, что ветеринары прекрасно о ней позаботились».
Фото: pixabay.com
По словам хозяйки, Бонни украли для разведения. Последнее потомство собака принесла около двух месяцев назад.
Кэролайн добавила, что у Бонни «красивый характер». «Теперь мы отвезем ее домой, познакомим с другой нашей собакой, Джесси, и просто проведем тихую ночь перед огнем», - уточнила она.
Ее 50-летний муж Саймон тоже рад возвращению Бонни: «Мы не знаем, через что она прошла. Об этом не стоит думать, но, по крайней мере, можем вернуть ей спокойствие и подарить немного любви, заботы и внимания».
Фото: pixabay.com
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