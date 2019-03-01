«Уходя, она оставила то, что принадлежало компании»: Фадеев и Серябкина прокомментировали скандал с Instagram-аккаунтом Кищук

Не так давно Екатерина Кищук, как и другие солистки группы Serebro, ушла из коллектива, а на днях объявила, что меняет свой Instagram, отдав старый (где накопилось более миллиона подписчиков) новому составу «детища» Макса Фадеева. В Сети тут же решили, что продюсер решил уволить Катю из продюсерского центра MALFA и силой отобрать у нее выгодный аккаунт. Максу пришлось оправдываться перед интернет-пользователями.

«Это смешно, да. Никто ничего ни у кого не забирал. Когда Катя пришла работать в группу Serebro, мы открыли ей новый аккаунт, а старый она оставила себе. Вот и все. Уходя, она оставила то, что принадлежало компании, и вернулась к старому», — объяснил Фадеев в коротком видеоролике.