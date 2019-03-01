«Уходя, она оставила то, что принадлежало компании»: Фадеев и Серябкина прокомментировали скандал с Instagram-аккаунтом Кищук

Не так давно Екатерина Кищук, как и другие солистки группы Serebro, ушла из коллектива, а на днях объявила, что меняет свой Instagram, отдав старый (где накопилось более миллиона подписчиков) новому составу «детища» Макса Фадеева. В Сети тут же решили, что продюсер решил уволить Катю из продюсерского центра MALFA и силой отобрать у нее выгодный аккаунт. Максу пришлось оправдываться перед интернет-пользователями.
«Это смешно, да. Никто ничего ни у кого не забирал. Когда Катя пришла работать в группу Serebro, мы открыли ей новый аккаунт, а старый она оставила себе. Вот и все. Уходя, она оставила то, что принадлежало компании, и вернулась к старому», — объяснил Фадеев в коротком видеоролике.
Бывшая «глава» Serebro Ольга Серябкина, которая осталась подругами с Кищук, тоже поделилась своим мнением об этой истории с ведущей «Русского радио» Аллой Довлатовой: «Мы общаемся, все отлично. Таня осталась у нас в компании, она что-то пробует, экспериментирует, ищет себя. Катя продолжает заниматься музыкой, но уже самостоятельно, она приняла такое решение. Instagram у нее не отобрали. У Кати всегда была своя собственная страница. Она просто вернулась на нее. Подписчики для нее — не проблема».
Все о группе Serebro читайте здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram