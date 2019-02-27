«Угрозы жизни нет»: представитель пародиста Александра Пескова прокомментировал его госпитализацию

Утром 27 февраля «Пятому каналу» сообщил, что известный пародист Александр Песков был госпитализирован в одну из московских клиник. Согласно источникам канала, артист пожаловался на плохое самочувствие и обратился к медикам. Врачи посоветовали Пескову провести полное обследование, так как, по предварительным данным кроме обострения хронического заболевания, у мужчины выявились осложнения в работе сосудов.
Однако у директора Александра Валерьяновича другая информация. «Все нормально, ничего критичного, это плановое — на два дня. У него проблемы с поджелудочной», — заявил представитель знаменитости. Он добавил, что в последний раз Песков проходил обследование два года назад.
Соответствующее объявление уже появилось и в официальном Instagram артиста.
Дорогие друзья! В связи с появившейся в СМИ информацией об экстренной госпитализации Александра Пескова, сообщаем, что госпитализация плановая. Обследование проходит в штатном режиме, в одной из лучших столичных клиник, связано с хроническим заболеванием и продлится не более трех дней. Угрозы жизни нет. Концерты пройдут по графику. #александрпесков #здоровье #peskovshow
Кстати, не только у Александра Пескова в последние пару дней возникли проблемы со здоровьем. Основатель «Ералаша» Борис Грачевский неудачно упал во время отдыха на даче. У режиссера диагностировали травму плеча, но от госпитализации он отказался и уже вернулся к работе.
Passion.ru желает здоровья и Александру Пескову, и Борису Грачевскому.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Anton Belitsky, Natalya Loginova / Global Look Press
Видео: Instagram