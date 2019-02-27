«Угрозы жизни нет»: представитель пародиста Александра Пескова прокомментировал его госпитализацию

Однако у директора Александра Валерьяновича другая информация. «Все нормально, ничего критичного, это плановое — на два дня. У него проблемы с поджелудочной», — заявил представитель знаменитости. Он добавил, что в последний раз Песков проходил обследование два года назад.

Соответствующее объявление уже появилось и в официальном Instagram артиста.